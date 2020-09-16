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На неподконтрольной Донетчине продолжают глушить беспилотники ОБСЕ

16.09.20 08:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись глушению на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 15 сентября.

«В двух отдельных случаях 2 мини-БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения), пролетая над неподконтрольными правительству районами вблизи н. п. Григоровка (68 км к югу от Донецка) и возле н. п. Первомайское (59 км к югу от Донецка)», – говорится в отчете.

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