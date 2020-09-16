На неподконтрольной Донетчине продолжают глушить беспилотники ОБСЕ

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись глушению на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 15 сентября.

«В двух отдельных случаях 2 мини-БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения), пролетая над неподконтрольными правительству районами вблизи н. п. Григоровка (68 км к югу от Донецка) и возле н. п. Первомайское (59 км к югу от Донецка)», – говорится в отчете.