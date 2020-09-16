560 квартир для переселенцев: В Минреинтеграции рассказали о новом проекте

Для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Всего жильем планируется обеспечить около 1,5 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Давид Макарьян.

По его словам, профильное министерство способствует внедрению новых моделей обеспечения жильем ВПЛ.

«Проект международной технической помощи "Улучшение условий проживания в восточных областях Украины" инициирован Международной организацией по миграции, а также кредитным учреждением – Немецким государственным банком KfW. Проект предусматривает привлечение помощи в размере 22 млн 100 тыс. евро. Его реализация рассчитана до 2025 года и должна обеспечить жильем около 1,5 тыс. ВПЛ», – сообщил Давид Макарьян.

«В рамках проекта планируется строительство 500 квартир и приобретение дополнительно еще 60 квартир в двух городах – Краматорске и Северодонецке», – добавил он.

В Минреинтеграции, по словам замминистра, непосредственно заинтересованы в реализации проекта и готовы выступить его координатором. С этой целью при министерстве планируется создать Наблюдательный совет с участием всех заинтересованных сторон.

Давид Макарьян отметил, что с момента подписания меморандума между сторонами можно говорить о том, что начались первые шаги по реализации проекта.