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10-й случай с начала года: На Донетчине с балкона выпал двухлетний ребенок

16.09.20 08:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Доброполье (Донецкая обл.) двухлетний мальчик выпал с балкона квартиры на втором этаже. Инцидент произошел 14 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мальчика после падения с высоты.

«В ходе проверки установлено, что ребенок играл на балконе квартиры, которая находится на втором этаже, и упал. В это время мать, оставив сына без присмотра, занималась бытовыми делами. Ребенка сразу госпитализировали в травматологию», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что это 10-й случай выпадения детей из окон с начала года в Донецкой области. Двое детей погибли, 8 травмированы.

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