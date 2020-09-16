Коммунальное, энергоэффективное, доступное: Какое жилье предоставят переселенцам на Донбассе

Для семей переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир – для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить жилье в частную собственность, планируется разработать специальный механизм. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал председатель Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

По его словам, будет построено жилье для ВПЛ – его получат более 500 семей. «Будет разработан также специальный механизм для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить эти квартиры в частную собственность», – сообщил Ан Нгуен.

Председатель Представительства МОМ в Украине отметил, что проект построен на модели коммунального жилья, популярного в Западной Европе – доступного и экологического жилья в многоквартирных домах.

Ан Нгуен отметил, что реализация проекта должна дать значительный толчок градостроительству. Также будет послан позитивный социально-экономичный сигнал для всего региона. Будут соблюдены стандарты высшего уровня, в том числе в энергоэффективности и защите окружающей среды.

Также МОМ будет поддерживать муниципалитеты, чтобы они основали прозрачные системы для дальнейшего технического обслуживания этих квартир. Такой проект обеспечит жилье для переселенцев на много лет.

«Этот процесс интегрирован в широкомасштабный набор гуманитарных проектов развития», – сказал Нгуен.

Напомним, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60.