Новый антирекорд: За сутки в Украине от COVID-19 умерли 76 человек

За минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд смертности от COVID-19 – умерли 76 заболевших. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 16 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 958 человек. Из них 231 ребенок, а также 149 медработников. Были госпитализированы 504 человека… Всего госпитализированы около 12 700 человек, которые госпитализированы с подозрением или уже подтвержденным COVID-19. При этом подтвержденных – 8 200 пациентов, которые находятся с уже подтвержденным диагнозом COVID-19. Зафиксированы 76 летальных случаев. Это антирекорд по количеству умерших. При этом выздоровели 1 514 пациентов. Это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки за все время пандемии. За все время пандемии в Украине заболели 162 660 человек. Из них 10 558 детей и 13 249 медработников. При этом в целом выздоровели 72 324 пациента. Летальных случаев – 3 340», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Тернопольской (380), Одесской (284), Харьковской (272), Львовской (187), Ивано-Франковской (167) областях и г. Киеве (356).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 180 (по данным Донецкой ОГА – 2 196) случаев COVID-19, в Луганской – 653 случая.