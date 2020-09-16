В Краматорске и Северодонецке не хватает жилья, чтобы обеспечить переселенцев

Краматорск и Северодонецк испытывают значительную социальную нагрузку в связи с большим количеством переселенцев. И в городах нет достаточного количества свободного жилья, чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Поэтому проект по строительству 500 квартир и закупке еще 60 квартир станет эффективным решением. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказали городской голова Краматорска Андрей Панков и глава Военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

Андрей Панков

По словам Андрея Панкова, вопрос улучшения жилищных условий переселенцев является приоритетным и важным. Мэр города напомнил, что в Краматорске на сегодня проживают около 189 тыс. человек, 49 тыс. из них – это ВПЛ.

«То есть, представляете, какая значительная нагрузка сегодня на инфраструктуру города. Это и медобслуживание, и обучение в школах и детсадах. Но есть и позитивные моменты: в связи с этой ситуацией в Краматорск переехало значительное количество квалифицированных работников – особенно в медицине и образовании. Второе рождение получило развитие малого и среднего бизнеса», – сказал Панков.

По его словам, переселенцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, предоставляются общежития. «Город Краматорск – его инфраструктура не была рассчитана, что мы окажемся в такой сложной ситуации в связи с войной. Конечно, жилой фонд города не имеет большого количества свободного жилья, которым мы можем обеспечить всех нуждающихся жителей Донбасса. Поэтому мы готовы к сотрудничеству… Мы делаем все возможное, чтобы этот проект реализовался, и я уверен, что он реализуется совместными усилиями, при соблюдении всех современных технологий строительства с учетом энергоэффективности и энергосбережения», – подчеркнул мэр Краматорска.

Александр Стрюк

Глава Военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк выразил солидарность со своим краматорским коллегой, отметив, что Северодонецк также несет большую социальную нагрузку в связи с пребыванием в городе ВПЛ. Он также подчеркнул, что жилой фонд города практически не обновлялся в течение последних десятилетий. «Тот жилой фонд, который есть у наших городов – он устарел, и в течение последних десятилетий строилось мало. Поэтому военно-гражданская администрация будет прилагать максимум усилий для реализации обозначенного проекта, поскольку он является очень важным в социальном смысле и решит очень много жизненных проблем для населения», – сообщил глава ВГА Северодонецка.

«Доступное жилье – это новое направление получения жилья для людей. Я считаю, что это будет наиболее эффективный способ решения указанных проблем», – подытожил он.

Напомним, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить жилье в частную собственность, планируется разработать специальный механизм.