Сводка из зоны ООС за 15 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксированы 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны НВФ. В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону украинских позиций противник совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы украинским воинам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе временно неподконтрольного украинским властям населенного пункта Калиново враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Все раненые доставлены в лечебные учреждения, их состояние стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Катериновка НВФ осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

В штабе также сообщили, что вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки, однако вели неприцельную стрельбу у линии соприкосновения. Накануне в 17:25 и 18:40 в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня украинские военные произвели 25 одиночных выстрелов из стрелкового вооружения на позициях вблизи Марьинки и Новомихайловки».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.