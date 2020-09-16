В Раде рассказали, в какие сроки Украина получит вакцину от COVID-19

Украина в январе сможет получить вакцину от COVID-19, средства на ее закупку заложены в проект госбюджета на 2021 год. Об этом сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24».

«На сегодняшний день вакцины не существует, но я доволен, что в бюджет заложены деньги, мы все равно надеемся, что вакцина будет», – заявил депутат.

Радуцкий уточнил, что речь не идет о России, которая объявила о якобы создании вакцины, и намерена в ближайшие дни ставить ее на карантинное испытание. По его словам, вакцина может быть закуплена у Китая, который планирует завершить ее создание до конца года.

«Есть карантинные вещи, которые нужно выполнить перед тем, как разрешить вакцину в Украине. Думаю, к январю мы ее должны получить. Наша заявка вошла в альянс стран, которые ждут вакцину», – сообщил он.

Нардеп уточнил, что правительство планирует закупку 7,5 млн доз вакцины.

«Думаю, надо покупать еще больше. Но если мы провакцинируем группы риска, это будет большой вклад в борьбу с COVID-19», – отметил Радуцкий.