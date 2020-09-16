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В Краматорске детсад ушел на карантин из-за коронавируса

16.09.20 10:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске один детский сад и один класс в школе №22 ушли на карантин из-за случаев коронавируса. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает «Краматорське самоврядування» («Краматорское самоуправление»).

«По состоянию на утро 16 сентября в Краматорске получен положительный результат у школьницы в ОШ № 22 на COVID-19. С сегодняшнего дня класс, в котором училась девочка, находится на самоизоляции. Кроме того, из-за случая заболеваемости у работника дошкольного учебного учреждения № 2, все учреждение также отправлено на карантин», – говорится в сообщении.

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