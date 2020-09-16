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В «Л-ДНР» от COVID-19 умер 181 человек

16.09.20 11:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, в «ЛНР» – 3 случая. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 15 сентября, выявлены 19 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 60, 54 и 82 лет и женщины в возрасте 85, 76 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 16 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 867:

  • на лечении – 1 188 пациентов,
  • выписаны – 1 511 человек,
  • летальных случаев – 168.

«Согласно исследованиям, проведенным 15 сентября, выявлены 3 новых случая заболевания COVID-19», – утверждают в «ЛНР».

Всего по состоянию на 9:00 16 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 792:

  • выписаны – 692 человека,
  • летальных случаев – 23.

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