Две душевые кабинки на 150 детей: Представители Омбудсмена проверили спецшколу в Славянске

В Славянской специальной школе №41 (г. Славянск, Донецкая обл.) на 150 воспитанников есть только одна душевая комната с двумя рабочими душевыми кабинками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

В сообщении отмечается, что мониторинговая группа Управления регионального представительства в Донецкой и Луганской областях Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека осуществила в учебное учреждение мониторинговый визит.

Данная школа является специальным учреждением общего образования и обеспечивает получение среднего образования детьми с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями интеллектуального развития. На время визита в учреждении находились 150 детей.

Отмечается, что несмотря на то, что персоналом обеспечивается чистота и порядок во всех помещениях учреждения, мониторинговая группа выявила ряд недостатков. В частности, нарушены требования относительно личного пространства, квадратура комнат мала и не соответствует количеству койко-мест. Не все дети обеспечены мебелью для хранения личных вещей.

«В заведении имеется только одна душевая комната с 2 рабочими душевыми кабинами, где из-за отсутствия заградительных шторок не обеспечивается право на приватность», – отметили проверяющие.

Также представители правозащитной институции отметили, что вход в заведение не оборудован пандусом, что делает невозможным посещение детей родителями с ограниченными физическими возможностями.

«На входе в учреждение отсутствуют дезинфицирующие коврики, персонал заведения не в полной мере обеспечен защитными масками, отсутствует помещение для временной изоляции и оказания медицинской помощи лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019», – отметили в пресс-службе.

Для устранения выявленных нарушений направлены акты реагирования в органы государственной власти.