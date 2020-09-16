В проекте Госбюджета-2021 не заложены деньги на «Доступное жилье», – Комнатный

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год, поданном правительством в Верховную Раду, не заложены средства на программу «Доступное жилье». Об этом в своем Facebook сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный.

Комнатный рассказал, что изучил проект. В нем заложены средства на увеличение уставного капитала Госмолодежьжилья на 25 млн грн. Это позволит выдать около 30 кредитов молодым семьям. В рамках потребностей предусмотрено покрытие расходов по действующим договорам граждан с Госмолодежьжильем по программам частичной компенсации и удешевлению стоимости ипотечных кредитов.

«Вместе с тем, средств на выполнение программы "Доступное жилье", в очереди на участие в которой находятся 16 тыс. украинских семей, не предусмотрено, и это очень плохо. В общем фонде госбюджета-2021 не заложены и средства на льготное жилищное кредитование участников АТО и внутренне перемещенных лиц под 3% годовых», – сообщил глава Госмолодежьжилья.

По его словам, такая ситуация частично является следствием и равнодушия самих людей. «Когда нам выделяют мизерные 14 млн грн на кредиты участникам АТО и ВПЛ, то в первые минуты с начала онлайн-регистрации получаем около 1 тыс. заявок на участие в программе. А созданную активистами петицию президенту по восстановлению программ Госмолодежьжилья подписало за месяц значительно меньше граждан. А на акции по поддержке программ выходит максимум полсотни участников», – отметил Комнатный.

Он также сообщил, что будет продолжена работа с местными бюджетами, с лидерами самоуправления, с международными институтами для организации привлечения внебюджетных источников финансирования жилищных программ. Есть, по его словам, соответствующие планы и у правительства.

«Надеюсь, ко второму чтению проект Госбюджета-2021 будет откорректирован в интересах людей, которые защищают свое Отечество, вынужденно переселились из родных мест, которые хотят развивать свою страну», – резюмировал Комнатный.