На Луганщине жертвой коронавируса стал житель Лисичанска (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 33 новых случая COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Зафиксирован летальный случай: 1 человек умер от пневмонии, вызванной SARS -CoV2 (г. Лисичанск, возраст 73 года).
География новых случаев:
- 8 – г. Северодонецк (из них 2 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 3 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 2 – прибыли из Турции, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
- 3 – г. Лисичанск 3 (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории, 1 – болен пневмонией);
- 3 – г. Рубежное (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);
- 4 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);
- 1 – Меловской район (контактировал с заболевшими ранее);
- 6 – Старобельский район (5 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
- 2 – Кременской район (контактировали с заболевшими ранее);
- 2 – Марковский район (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);
- 4 – Попаснянский район (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).
Всего по состоянию на 16 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 654 случая коронавирусной болезни, в том числе у 34 детей. Из них:
- выздоровели – 330 человек;
- продолжают лечение – 317 пациентов (75 человек лечатся в больницах, 242 – амбулаторно);
- умерли – 5 человек.