На Луганщине жертвой коронавируса стал житель Лисичанска (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 33 новых случая COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Зафиксирован летальный случай: 1 человек умер от пневмонии, вызванной SARS -CoV2 (г. Лисичанск, возраст 73 года).

География новых случаев:

8 – г. Северодонецк (из них 2 – в контакте с зарегистрированными случаями заболевания, 3 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 2 – прибыли из Турции, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

3 – г. Лисичанск 3 (1 – контактировал с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории, 1 – болен пневмонией);

3 – г. Рубежное (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);

4 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);

1 – Меловской район (контактировал с заболевшими ранее);

6 – Старобельский район (5 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

2 – Кременской район (контактировали с заболевшими ранее);

2 – Марковский район (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);

4 – Попаснянский район (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).

Всего по состоянию на 16 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 654 случая коронавирусной болезни, в том числе у 34 детей. Из них: