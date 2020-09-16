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В Краматорске завершается строительство спорткомплекса

16.09.20 11:39
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Краматорске в рамках национального проекта «Большая стройка» завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Степень строительной готовности объекта составляет более 95%. Об этом руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил в Facebook.

«Остались отделочные работы и работы по разметке беговой дорожки, продолжается благоустройство территории... Жители города получат современный объект для различных занятий спортом», – написал глава области.

Работы должны завершиться до 1 октября 2020 года.

Проектом предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием размером 105х68 метров, беговых дорожек, волейбольной площадки, теннисного корта, трибун на 480 мест, площадки для занятий воркаутом и тренажеров, парковки, раздевалок, хозяйственного блока, ямы для прыжков в длину, туалетов, освещения.

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