Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока сезона-2019/20

Болельщики ФК «Шахтер» выбрали лучшего игрока сезона-2019/20. Награду получил нападающий и лучший бомбардир команды Жуниор Мораес. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

На официальных страницах клуба в социальных сетях за Мораеса свои голоса отдал 2 421 респондент. Второе место занял Тайсон (1 909), третье – Тарас Степаненко (1 591), четвертое – Марлос (709). Всего в опросе участвовало 6 630 болельщиков.

«Быть игроком сезона – огромная честь! Это плоды большой работы и помощи всех моих партнеров по команде. Ключ к успеху – мотивация. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера. Так и "Шахтер" – клуб с каждым годом прибавляет», – отметил Жуниор.

В минувшем сезоне Жуниор Мораес во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги: он забил 20 мячей и превзошел свой же прошлогодний результат (19). Всего форвард провел 41 матч (максимум среди всех «горняков») и оформил 26 голов. В еврокубках он трижды отличился в поединках с «Вольфсбургом», по разу – с «Аталантой», загребским «Динамо» и «Базелем».