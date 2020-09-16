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На Донетчине из окна 5-го этажа упал двухлетний ребенок

16.09.20 12:39

В Краматорске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Мальчик находится в больнице. Это 11-й в области с начала года случай травмирования ребенка из-за падения с высоты, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Во вторник, 15 сентября, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили мальчика с телесными повреждениями, полученными при падении с пятиэтажки на ул. Богдана Хмельницкого.

Предварительно установлено, что мать положила двухлетнего сына спать, а сама была на кухне. Услышав шум, поспешила в комнату. Оказалось, что малыш самостоятельно встал, добрался окна и, опершись на москитную сетку, выпал с пятого этажа.

Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 14 сентября в Доброполье.

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