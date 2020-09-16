Жилье для переселенцев: Германия финансирует в Украине ряд проектов

Германия через Банк развития KfW поддерживает и финансирует на территории Украины целый ряд проектов, направленных на помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал представитель Немецкого банка KfW Виталий Шмерега.

Представитель банка отметил, что инициатором проекта является Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, он одобрен правительствами Германии и Украины.

«Сейчас правительство Федеративной Республики Германия через Банк развития KfW поддерживает и финансирует на территории Украины целый ряд проектов, которые касаются ВПЛ. Главное внимание в этих проектах уделяется именно улучшению жилищных условий ВПЛ, так как этот вопрос является одним из самых болезненных и актуальных для внутренне перемещенных лиц», – сообщил Шмерега.

По его словам, у банка есть значительный положительный опыт сотрудничества с МОМ в Украине, и именно в контексте тех проектов, которые касались ВПЛ. «Исходя из предыдущего опыта, у нас нет никаких сомнений в том, что этот проект также будет реализован с соблюдением лучших европейских и мировых практик», – сообщил Шмерега.

Представитель Немецкого банка KfW также отметил, что Министерство по реинтеграции является активным сторонником проектов по международной технической помощи ВПЛ – и прежде всего, по обеспечению жилищных условий для переселенцев.

Напомним, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить жилье в частную собственность, планируется разработать специальный механизм.