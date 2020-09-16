Выявят и тех, кто переболел: В Краматорске будут тестировать на коронавирус методом ИФА

В Краматорске планируют делать тесты на коронавирус методом ИФА. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает «Краматорське самоврядування» («Краматорское самоуправление»).

Сегодня члены исполнительного комитета Краматорского городского совета поддержали предложение отдела здравоохранения по перераспределению средств и направлению их на приобретение комплекта оборудования для проведения исследований методом ИФА для коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1».

На сегодняшний день исследования проводят в Славянске или Мариуполе, из-за чего возникает определенная задержка в ожидании результатов анализов. Преимущество этого метода исследования заключается в том, что оно выявляет не только больных коронавирусом, но и тех, кто уже болел этим заболеванием раньше, но не имел выраженных симптомов.

«Кроме того, это оборудование можно использовать для проведения множества других исследований, для выявления других заболеваний. Оно действительно необходимо городу», – сообщила начальник отдела охраны здоровья Краматорского горсовета Валерия Мельник.

Стоимость оборудования составляет 202 тыс. 500 грн.