Политолог рассказала, почему переговоры по Донбассу не следует проводить в Минске

В связи с нынешней ситуацией в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявила политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина проигрывает (в связи с нынешней ситуацией в Беларуси, – ред.), в том числе в отношении Минска как площадки ТКГ. Несмотря на упреки всех политиков, что нужно сохранить эту площадку, я считаю, что принципиально изменилась сама концепция Минска как площадки, поскольку Минск был предложен как нейтральная площадка, способная предоставить фон для переговоров, как площадка, учитывающая все позиции, и которая готова искать решения мирным путем», – отметила эсперт.

По ее словам, площадку для переговоров следует перенести из Минска.

«Поскольку то, что сейчас происходит в этой стране, опровергает сам символ и дух этих Минских переговоров, то нужно искать другую площадку», – заявила Осмоловская.