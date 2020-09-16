В «ДНР» назвали лидеров среди должников по зарплате

В «ДНР» самые большие долги по зарплате – у промышленных предприятий. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

По итогам 1-го полугодия, как уверяют в «республике», среди должников лидируют промышленные предприятия по добыче угля.

«В структуре задолженности по выплате заработной платы 87,1% долга приходится на промышленные предприятия (в том числе среди предприятий промышленного комплекса 65,3% невыплаченной заработной платы приходится на предприятия по добыче каменного угля; на металлургические предприятия – 13,5%; на машиностроительные предприятия – 6,2%; на предприятия по водоснабжению, канализации, обращению с отходами – 2,3%; на предприятия по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,9%), на образование – 4%, на строительство – 3,8%, на предприятия транспорта и складского хозяйства – 2,2%», – утверждают в «ДНР».