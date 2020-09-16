«Ипотека под 3%»: Правозащитник рассказала, кто и как может получить льготный кредит на жилье

Кабинет министров Украины 2 сентября одобрил Постановление №767 «Вопросы выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерацией». В рамках реализации этого документа с 10 сентября возобновился прием заявлений о намерении получить льготный кредит на приобретение жилья. Такие заявления могут подать участники АТО/ООС, а также внутренне перемещенные лица. Кто и как сможет воспользоваться этой возможностью, рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина в эфире «Радио Свобода».

«Напомню, что в минувшем году эта программа была возобновлена. И были выделены определенные деньги для финансирования "кредита под 3%", как его коротко называют. Однако тогда у людей было совсем мало времени. Заявления принимали буквально 3 дня, и это был декабрь 2019 года. Почему 3 дня было – потому что потом надо было обработать документы, заключить с людьми договоры и выделить им средства. И на это было очень мало времени – до нового года оставалось меньше месяца», – напомнила Шишкина.

В этом году средства на программу выделили после перераспределения госбюджета. «В этом году средства в связи с перераспределением государственного бюджета появились вновь. Дело в том, что с самого начала финансирование этой программы на 2020 год не закладывалось. Но т. к. пересмотр бюджета происходит в течение года, то, скорее всего, появились средства с других программ, и их решили перенаправить на финансирование "кредита под 3%" для участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. И действительно, на минувшей неделе было объявление от "Держмолодьжитла", что у людей будет право снова подавать заявления и обращаться в "Держмолодьжитло" за получением этого льготного кредита», – рассказала правовой аналитик.

Срок подачи заявлений, по словам Шишкиной, не ограничивается.

«Насколько я поняла, [срок подачи заявлений] не ограничивается, поскольку в этом году времени уже намного больше. Сейчас у нас сентябрь. Тогда был декабрь. И, по украинскому законодательству, если средства на определенную программу не использованы, они возвращаются на счета Госказначейства. Поэтому тогда торопились, и это была действительно очень большая спешка. В этом году время еще есть. Поэтому, насколько я знаю, такого, как было в прошлом году, уже нет. Сейчас просто возобновляется прием заявлений и документов. Я надеюсь, что такой спешки уже не будет», – отметила представитель БФ «Право на защиту».

Принимает заявления, аккумулирует и дает ответ соискателям «Держмолодьжитло» и его территориальные управления по областям.

«Дело в том, что в каждой области и г. Киеве есть теруправления "Держмолодьжитла", куда, собственно, и нужно обращаться людям, заинтересованным в льготном кредитовании. Именно туда нужно обращаться, подавать заявку. Всю информацию о пакете документов, адресах и телефонах этих управлений можно найти на сайте "Держмолодьжитла". Если нужна консультация, то специалисты опять же "Держмолодьжитла" ее предоставят на месте», – рассказала Шишкина и добавила, что консультацию в «Держмолодьжитло», в связи с карантинными ограничениями, можно также получить онлайн и по телефону. Кроме того, проконсультироваться по программе можно и в БФ «Право на защиту».

Элина Шишкина также озвучила перечень необходимых документов: «Пакет документов достаточно обширный. Это, как обычно, паспорт, идентификационный код. Для участников АТО/ООС предусмотрены соответствующие справки, которые они должны предоставить – которые свидетельствуют, что они проходили службу в зоне АТО/ООС и являются участниками Антитеррористической операции. Для внутренне перемещенных лиц – это справка ВПЛ, насколько я помню. Если это семья ВПЛ, то подаются справки, соответственно, на всех членов семьи. На квартирном учете (в райгосадминистрации, – ред.) находиться не обязательно».

«К сожалению, по этой программе есть определенные возрастные ограничения. Люди пожилого возраста, пенсионеры – они не смогут принимать участие в данной программе. Есть такие ограничения, предусмотренные законодательством», – отметила правовой аналитик.

Как сообщалось ранее, с 10 сентября возобновлен прием заявок на участие в программе «Ипотека под 3%» для внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС. В этом году на программу выделено 14,6 млн грн.

Напомним, «Ипотека под 3%» работала только единожды, заявки на нее принимались 3 дня в декабре 2019 года. Тогда на программу было выделено 200 млн грн, на которые квартиры получили 198 семей – 98 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО / ООС (всего поступило 10 180 заявок)

Положения программы прописаны в Постановлении Кабинета министров Украины от 27.11.2019 № 980 и на сайте «Держмолодьжитла». Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Также о программе см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» на основе записи эфира, обнародованной БФ «Право на защиту»