В районах Счастья и Золотого: В «ЛНР» показали, как обустраивают новые пункты пропуска

В «ЛНР» продолжают строительные работы по подготовке площадок контрольных пунктов пропуска через линию разграничения в районах Счастья и Золотого. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил на брифинге представитель «народной милиции ЛНР» Яков Осадчий, передают местные интернет-ресурсы.

«При содействии СММ ОБСЕ, представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, МЧС и народной милиции сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое": проведено оборудование асфальтированного покрытия проезжей части, установка столбов электроснабжения и трубопроводов водоснабжения», – заявил Осадчий.

Кроме того, в «представительстве ЛНР» в СЦКК уверяют, что специалисты инженерно-саперных подразделений обезвредили боеприпасы, обнаруженные на месте оборудования контрольного пункта въезда-выезда «Луганск – Счастье».

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская». Украинская сторона планирует, что новый КПВВ в Счастье должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года.