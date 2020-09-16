Строительство жилья для переселенцев: Как будут отбирать будущих жильцов

Кто именно получит квартиры, которые построят в Краматорске и Северодонецке для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), будут решать совместно Министерство по реинтеграции, местные власти и сами переселенцы. К разработке критериев отбора будущих жильцов квартир важно привлечь все заинтересованные стороны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал координатор жилищной программы Представительства МОМ в Украине Конрад Клос.

По его словам, сейчас команда МОМ, которая занимается социальными проектами, работает с громадами в Краматорске и Северодонецке.

«Что касается того, кто именно получит эти квартиры, кто будет иметь это право – это будут решать совместно Министерство, муниципалитеты, а также, для нас очень важно, и сами ВПЛ. Это не решение, которое будет принимать один человек или одна организация», – сообщил Конрад Клос.

По его словам, бенефициары этой программы строительства жилья не будут отбираться одной организацией – а общими усилиями. Конрад Клос подчеркнул, что очень важно привлечь все заинтересованные стороны к процессу разработки критериев отбора будущих жильцов, которые получат свои квартиры.

Напомним, для переселенцев в Краматорске и Северодонецке за счет международной помощи построят 500 квартир и купят еще 60. Для тех, кто будет заинтересован в том, чтобы выкупить жилье в частную собственность, планируется разработать специальный механизм. Проект финансируется Германией через Банк развития KfW .