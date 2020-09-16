Причины потери Крыма: ГБР подозревает Януковича и экс-чиновников Минобороны

Государственное бюро расследований по результатам предварительного следствия установило причины и условия, которые способствовали развалу ВСУ и аннексии Крымского полуострова. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению следоваталей ГБР, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана», – говорится в выводах ГБР.

Следователи выделили 5 основных эпизодов преступлений, которые в конечном итоге привели к аннексии Крыма:

преступное сокращение ВСУ. Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих;

подрыв состояния мобилизационной готовности. В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута «побуквенная» приписка мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожен учет военной техники;

уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В;

незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов. Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины;

непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ, в конце 2013 – начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим степеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

«Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям – вторжению РФ на территорию АР Крым и Севастополя, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», – резюмировали в ГБР.