Бейсболки и табак на 5 миллионов: На Луганщине у границы с РФ пограничники нашли грузовик с контрабандой

На Луганщине пограничники нашли грузовик с контрабандой бейсболок и табака для кальяна. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Утром 15 сентября во время мониторинга государственной границы недалеко от населенного пункта Ноздревка пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил нашли два белых полиэтиленовых мешка, лежавших на грунтовой дороге.

Затем, следуя вдоль госграницы военнослужащие видели еще несколько похожих мешков на стороне Российской Федерации. В результате, на территории Украины пограничники нашли старый грузовой автомобиль марки «Газ-53» российской регистрации с прицепом, загруженным мешками.

«Транспортное средство с прицепом доставили в отдел пограничной службы. В ходе разгрузки и осмотра мешков пограничники обнаружили бейсболки в количестве 45915 штук и 33 ящика табака для кальяна. Предварительная сумма оценки товара составила 5 млн 130 тыс. грн», – рассказали в Госпогранслужбе.

Автомобиль, прицеп и товары пограничники передали сотрудникам налоговой полиции. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к противоправной деятельности.