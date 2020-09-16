Водоснабжение Донетчины: Рада обратилась к правительству

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании приняла проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно решения проблемы с водоснабжением Донецкой области, в частности, выделения денег на капитальный ремонт соответствующей инфраструктуры. Об этом пишет «Сегодня».

Депутаты отмечают, что на сегодняшний день в некоторых населенных пунктах Донецкой области сложилась критическая ситуация в связи с дефицитом питьевого водоснабжения, что может привести к крайне негативным социальным последствиям.

«Отсутствие воды во время пандемии COVID-19 и высокая температура воздуха летом может вызвать резкое повышение уровня заболеваемости среди граждан и в целом ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов», – говорится в пояснительной записке.

В связи с этим Верховная Рада постановила обратиться к правительству с требованием обеспечить государственное финансирование в 2020 году и привлечь инвестиции для реализации проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Второго Донецкого водопровода коммунального предприятия «Вода Донбасса». Ремонт этого водопровода обойдется в 84,4 млн грн.

Также планируется реализовать проект по капитальному ремонту магистрального водопровода диаметром 500 мм «Ответвление к Славянским резервуарам» Славянского района Донецкой области стоимостью 34,7 млн грн.

Правительству также поручается при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2021 год предусмотреть расходы на финансирование реализации этих проектов.