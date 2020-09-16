На Донетчине начисляют пенсии 276 тысячам внутренне перемещенных лиц

Управления Пенсионного фонда Донетчины работают в штатном режиме, своевременно начисляют и в соответствии с утвержденными графиками выплачивают пенсии. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 1 сентября у нас начислены и выплачиваются пенсионные выплаты 819 тысячам получателей, из которых 276 тысяч – это внутренне перемещенная категория пенсионеров», – сказала Наталья Рад.

По ее словам, в этом выплатном периоде произошел перерасчет пенсионных выплат, что связано с ростом социальных стандартов и увеличением минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. В частности, категория пенсионеров в возрасте более 65 лет получила повышение пенсии в том случае, если 40% от минимальной зарплаты фактически превышало размер получаемой пенсии.

«По результатам перерасчета у нас 89,7 тыс. человек получили разную сумму повышения, что составляло с 1 сентября 2 тыс. грн доплаты до этой суммы. По каждому пенсионному делу выплаты имеют индивидуальный характер», – уточнила Наталья Рад.

Она добавила, что также были проведены выплаты членам семей воинов, погибших в АТО. «Их у нас в области 72 человека. И на одного получателя по закону приходится 7800 грн, на двух получателей – 6100 грн. Если выплата была меньше, чем эти суммы, эти семьи получили доплату, в среднем она составила 206 грн», – уточнила начальник областного управления ПФУ.

Она также отметила, что в подразделениях Пенсионного фонда благодаря жестким противоэпидемическим ограничениям и соблюдению санитарных норм ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается благополучной.

«Она [болезнь] не распространилась на наших работников, и посетители могут себя также чувствовать в безопасности, потому что мы жестко соблюдаем нормы», – подчеркнула Наталья Рад.