RU
Все новости

Автоматическое назначение пенсий: На Донетчине сервисом воспользовались уже 1700 человек

16.09.20 15:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области сервисом автоматического назначения пенсий уже воспользовались 1700 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации.

Она напомнила, что на сегодняшний день в управлениях Пенсионного фонда в области есть возможность воспользоваться дистанционными услугами и решить любой вопрос, включая заказ справок или пенсионных удостоверений, запись на прием и проч. через веб-портал Пенсионного фонда и мобильное приложение.

«Также у нас заработал сервис автоматического назначения пенсий, которым уже воспользовались и подали анкеты 1700 человек. Это люди предпенсионного возраста, которые самостоятельно имеют возможность, не выходя из дома, загрузить копии документов и практически без посещения управления получить услугу по назначению или перерасчету пенсий», – отметила Наталья Рад.

По ее словам, это очень удобная услуга по оформлению пенсий в условиях распространения эпидемии, которая позволяет не стоять в очередях и не посещать управления Пенсионного фонда.

Как сообщалось ранее, с 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет оформлять пенсию вообще без посещения ПФУ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк