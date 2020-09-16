Автоматическое назначение пенсий: На Донетчине сервисом воспользовались уже 1700 человек

В Донецкой области сервисом автоматического назначения пенсий уже воспользовались 1700 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации.

Она напомнила, что на сегодняшний день в управлениях Пенсионного фонда в области есть возможность воспользоваться дистанционными услугами и решить любой вопрос, включая заказ справок или пенсионных удостоверений, запись на прием и проч. через веб-портал Пенсионного фонда и мобильное приложение.

«Также у нас заработал сервис автоматического назначения пенсий, которым уже воспользовались и подали анкеты 1700 человек. Это люди предпенсионного возраста, которые самостоятельно имеют возможность, не выходя из дома, загрузить копии документов и практически без посещения управления получить услугу по назначению или перерасчету пенсий», – отметила Наталья Рад.

По ее словам, это очень удобная услуга по оформлению пенсий в условиях распространения эпидемии, которая позволяет не стоять в очередях и не посещать управления Пенсионного фонда.

Как сообщалось ранее, с 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет оформлять пенсию вообще без посещения ПФУ.