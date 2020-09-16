Подключат неизвестно когда: Как в Донецке должников отключают от водоснабжения

В неподконтрольном украинской власти Донецке даже при небольшой сумме долга за водоснабжение – отключают воду. Чтобы восстановить подачу – нужно три раза прийти в водоканал, выстоять очереди, оплатить кроме долга услугу подключения. Но можно еще неделю сидеть без воды, потому что людям не озвучивают нормы по срокам подключения. Об этом рассказала жительница Донецка Майя Пирогова.

«Я забыла про воду, честно. Обычно стараюсь все платить вовремя. В своем доме получать корреспонденцию намного сложнее, поэтому все напоминания я пропустила. А на предупреждение не отреагировала вовремя. В итоге – 11 сентября, в пятницу, воду отключили. Увидела только вечером», – описывает ситуацию Пирогова.

В понедельник она оплатила долг и отнесла платежку с оплаченным долгом в водоканал. Но проблема одним визитом не решается. На следующий день нужно опять идти в водоканал, чтобы взять платежку на подключение.

Стоимость подключения подачи воды – 1882 руб. (770 грн по местному курсу). Как отмечает Пирогова, это «сравнимо с суммой долга».

Оплатили данную платежку – и опять уже третий раз нужно идти в водоканал.

«И воду подключат тоже не сразу, как вы понимаете», – жалуется дончанка.

«Итого потери: 1900 рублей и несколько часов потерянного времени. Но главное – я уже 5 дней без воды!», – добавила Пирогова.

Напомним, что в «ДНР» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%) – с 1 сентября 2019 года. С 1 октября 2020 года в «республике» повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение (до 72% в зависимости от населенного пунка). Жители возмущены увеличением платежек и отсутствием качества услуг.