На Луганщине нашли очередной тайник с боеприпасами и оружием

В гаражном кооперативе на территории Северодонецка правоохранители нашли схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители установили, что средства поражения принадлежат местному жителю, который с 2014 года находится в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) – «первом казачьем полку имени Платова» и в дальнейшем – «службу» в «народной милиции ЛНР».

«Обвинительный акт в уголовном производстве по указанным фактам направлен в суд, обвиняемый находится в розыске», – отметили в прокуратуре.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 2 ручных противотанковых гранатомета, подствольный гранатомет, тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, 2 гранатометным выстрела ВОГ, запал гранаты УЗРГМ, 88 патронов различного калибра, магазин к автомату Калашникова.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

«Устанавливаются все обстоятельства преступления. Вещественные доказательства направлены для проведения судебной экспертизы. Владелец указанного имущества, по информации следствия, в настоящее время продолжает "нести службу" на неподконтрольной территории Луганской области», – отметили в прокуратуре.