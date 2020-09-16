Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали два современных аппарата ИВЛ Кураховской городской больнице

Городская больница Курахово (Донецкая обл.) получила два высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов выделил на помощь государственным больницам 300 млн грн. На эти средства были закуплены экспресс-тесты для определения коронавируса, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы ПЦР. Но главная медицинская потребность – аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогают спасать жизни больных с тяжелыми осложнениями от инфекции. Фонд Рината Ахметова закупил свыше 200 аппаратов ИВЛ, первые из которых врачи получили еще в марте», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил генеральный директор ДТЭК «Кураховская ТЭС» Станислав Валантир, для эффективной работы Фондом был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом.

«Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Более половины аппаратов передано медикам, и они уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Это самое современное оборудование», – сказал Станислав Валантир.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Донецкая область уже получила от Фонда Рината Ахметова 29 высококлассных аппаратов ИВЛ.

Директор Кураховской городской больницы Игорь Корчак поблагодарил за помощь, отметив ее важность: «Выражаем большую благодарность Фонду Рината Ахметова за своевременную поставку столь нужного для нас оборудования. К сожалению, пандемия коронавируса набирает обороты, и мы чувствуем это по количеству поступающих тяжелобольных. Эти аппараты бесценны и спасут им жизнь».

К его словам присоединился городской голова Курахово Роман Падун: «Хочу сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за ту поддержку, которую вы постоянно нам оказываете на протяжении многих лет. Аппараты ИВЛ – неоценимый подарок».

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.