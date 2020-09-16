В приложении «Дія»: Кабмин одобрил введение электронного ИНН и справки ВПЛ

Правительство на своем заседании сегодня, 16 сентября, одобрило использование электронной версии индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и справки внутренне перемещенного лица. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«На Кабмине легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещенные лица). К сожалению, это несколько миллионов людей. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг. Теперь электронная справка ВПО будет в "Дії" (тоже на презентации в октябре)», – написал Федоров.

По его словам, уже на днях будет запущен бета-тест документа.

Также глава Минцифры сообщил, что заседании Кабинета министров был легализирован электронный ИНН.

«Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне», – отметил Федоров.

Ранее он анонсировал, что в октябре будет официально презентован ИНН в приложении «Дія».