Новые условия: Кабмин изменил правила определения зон карантина

Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 16 сентября, изменил условия разделения областей на зоны карантина. Теперь в принятии решений относительно «красных зон» будут участвовать регионы, передает «РБК-Украина».

Решение о «красной зоне» карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», – сказал глава Минздрава Максим Степанов на заседании правительства.

Запретят посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов. Также решение о закрытии школ в «красной зоне» будет приниматься государственной и региональной комиссией совместно.

По «оранжевой зоне» тоже есть изменения. В частности, на входе в место проведения мероприятия или на входе в заведение теперь требуется обязательно установить информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наивысший уровень ограничений будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний показатель по Украине.

Решение принято с доработкой в один день.