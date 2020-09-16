На 15 лет: Как в Харькове переселенцам выдают беспроцентные кредиты на жилье

В Харькове действуют несколько городских программ по обеспечению жильем переселенцев: выдача беспроцентного кредита, компенсация кредитных процентов банка, социальное жилье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказала заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета Вита Фомичева.

Первая программа – предоставление переселенцам долгосрочного беспроцентного кредита на строительство или приобретение доступного жилья. Она рассчитана на 2018-2025 годы.

Ею могут воспользоваться:

переселенцы, которые зарегистрированы и проживают в Харькове не менее одного года;

при этом они не должны иметь в собственности жилья на подконтрольной Украине территории;

семья кандидата должна быть платежеспособной.

Условия программы:

кредит беспроцентный;

кредит выдается на период до 15 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста;

кандидат должен внести первичный взнос – не менее 5% от стоимости жилья.

Всего на программу по льготному кредитованию в городском бюджете запланировано 49 млн грн. Первоначально рассчитывали, что финансирование будет идти по 5 млн грн в год. Однако программа имела спрос, поэтому ежегодное финансирование увеличили:

в 2018-м было выделено 10 млн грн, кредиты получили 18 семей ВПЛ;

в 2019-м выделено 6 млн грн, кредиты получили 10 семей ВПЛ;

на 2020 год запланировано 8 млн грн примерно на 10 семей ВПЛ.

С начала действия программы и по состоянию на 1 сентября всего было выделено 20 млн 790 тыс. грн на строительство и приобретение более 2 тыс. кв. м жилья. Льготные кредиты получили уже 35 семей-ВПЛ.

По состоянию на 1 сентября в очереди на участие в данной программе зарегистрированы 310 семей ВПЛ.

Вторая программа – компенсация банковских процентов по кредиту на жилье. Это новая программа Харьковского горсовета, утверждена только в сентябре 2020 года. Она реализуется как подкаст первой программы.

Так, по второй программе переселенец может взять кредит в банке на жилье, но при этом получить компенсацию на частичное погашение банковских процентов по данному займу.

Как рассказала Вита Фомичева, банки по данной городской программе выдают кредиты:

в среднем на срок до 30 лет (но до наступления у заемщика пенсионного возраста);

в среднем кредитная ставка составляет 11,5% (у одних банков больше, у других – меньше).

При этом переселенцу, который участвует во второй программе, горсовет может компенсировать:

до 12% банковских процентов по кредиту (но не более размера процентов, которые идут по кредитному договору);

на срок 5 лет (потому что по данным банков, большинство заемщиков основную сумму вносят именно в данный период).

«То есть, если по договору кредитная ставка составляет 11,5% годовых, то горсовет выдаст компенсацию именно на эти 11,5% – покроет проценты полностью», – пояснила Фомичева.

Третья программа также утверждена лишь в 2020 году, она касается предоставления социального жилья в Харькове. Но пока она полноценно еще не действует, находится на стадии внедрения.

Программа предусматривает строительство временного жилья для переселенцев за счет горбюджета Харькова. Будет создан фонд временного жилья в городе. На данном этапе обсуждается вопрос о критериях формирования очереди кандидатов для получения такого жилья.

Как сообщалось ранее, сейчас в Харькове на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца», а пенсионеры составляют лишь 30%. Часть ВПЛ живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще 2 года назад. Также в городе работает социальный отель для ВПЛ, в котором можно проживать за 52 грн с человека.