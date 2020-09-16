Загружено 7 тысяч документов: На Донетчине активно оформляют электронные трудовые книжки

В Донецкой области с конца лета текущего года оформлено около 7 тысяч документов электронных трудовых книжек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске.

Она отметила, что в данном направлении работы органы ПФУ взаимодействуют как с работодателями, предпринимателями, так и непосредственно с работающими людьми экономически активного возраста.

«Человек может как через предприятие, так и самостоятельно подать скан-копии документов, и мы делаем оцифровывание и загрузку документов в нашу базу данных. Электронная трудовая книжка является необходимым условием для дальнейшего автоматического назначения пенсий», – уточнила Наталья Рад.

По ее словам, на сегодня в области уже есть около 7 тысяч загруженных документов электронных трудовых книжек.

Всего по региону около 270 тысяч человек зарегистрированы на веб-портале Пенсионного фонда. Они имеют возможность дистанционно получить все необходимые услуги и сервисы ПФУ.

Напомним, с июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Сервис действует на Портале электронных услуг ПФУ. Разработана инструкция по оформлению электронной трудовой книжки.