Сгоревшую машину нашли на трассе: В «ЛНР» расстреляли двух бизнесменов

На Луганщине в районе неподконтрольного украинскому правительству Красного Луча (после переименования – Хрустальный) неизвестные расстреляли двух бизнесменов. Об убийстве сообщают местные жители в соцсетях.

«Уже весь город шумит про расстрел двух коммерсантов под Красным Лучом, арендовавших часть ООО "Торговый дом ИСА", а в официальных СМИ тишина. Их сгоревший кроссовер "Чероки" нашли на трассе М-03, возле перекрестка в сторону Вахрушево. Машину расстреляли из автомата Калашникова, причем расстреливали так, чтоб уже наверняка», – пишет один из луганских Telegram-каналов.

Как сообщается, убитые коммерсанты – Криничный Сергей Николаевич и Доценко Игорь Владимирович, которые вели угольный бизнес с 2019 года.

В «официальных» источниках информации о происшествии нет.