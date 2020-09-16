Несмотря на карантин: УТСЗН требуют, чтобы переселенцы лично приходили продлевать пособие

Переселенцам в разных областях Украины поступают звонки от районных управлений труда и социальной защиты населения о необходимости явиться в УТСЗН для продления адресной помощи («пособия переселенца»). Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».
В УТСЗ свое требование объясняют тем, что карантин якобы закончился и управление работает в обычном режиме. При этом сотрудники утверждают, что в случае неявки адресная помощь будет снята.
Юристы «Донбасс SOS» подчеркивают – такие требования сотрудников УТСЗН незаконны. Ведь согласно Постановлению КМУ №491 от 17.06.2020, выплаты «в ранее установленном размере продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения в уполномоченный орган».
При требовании явиться в УТСЗН для продления адресной помощи правозащитники рекомендуют:
- письменно обратиться к начальнику УТСЗН вашего района, сославшись на действительность положения нормативного акта, и попросить разъяснений – на каком основании сотрудники управления говорят о необходимости личной явки;
- позвонить на правительственную «горячую линию» 1545, рассказать о ситуации.
Также по имеющимся фактам юристы «Донбасс SOS» готовят запрос в Министерство социальной политики.
В социальных сетях переселенцы отмечают, что некоторые районные УТСЗН требовали приходить на переоформление пособия в течение всего карантина. Причем это происходит в разных регионах страны. Часть переселенцев решили не дожидаться звонка и посещали ведомство по собственной инициативе:
- Юрий: «В Бердянске тоже сказали прийти, хотя моя дата 25октября. В Днепропетровской обл. Васильковский район – тоже нужно идти сказали»;
- Марина: «Вышгород. Сказали явиться лично и все продлевать. Человеку 81 год, не хочу таскать ее в период карантина по "конторам". Но всем на всех наплевать. Переселенцы –не люди, так, мусор»;
- Анастасия: «Мариуполь. Инвалид 1 группы. Сказали приходить продлевать 25 сентября. Только видимость создают что о людях беспокоятся... Сказали личное присутствие»;
- Елена: «Покровск, Донецкая область. Приглашали переоформить заявление на предоставление адресной помощи до 1 сентября. Я сделала это. Мне сказали, что в следующий раз нужно явиться в ноябре по срокам до введения карантина»;
- Светлана: «Назначили на конец сентября переоформление. Харьков»;
- Ольга: «В Луганской области в Лисичанске писали заявление в конце июня, а в середине июля пришли инспекторы с проверкой. Адресную помощь назначили, как обычно – через месяц, на 6 месяцев»;
- Инна: «Уже сходила. Позвонила, сказали, что нужно прийти»;
- Елена: «Я по графику в мае ходила, никто не говорил, что карантин и что не приходить. Просто все в масках были»;
- Анна: «В августе сама подошла в УТСЗН узнать, что делать с адресной помощью. Предложили написать заявление по 505-й форме на продление выплат, написала, получила в полном размере за август. Сказали прийти 25 октября и продлить выплаты».
Некоторым переселенцам из-за неявки в управление в период карантина даже приостановили выплаты:
- Светлана: «Мне приостановили адресную помощь. Когда дозвонилась и спросила – почему, сказали – автоматически продливалось только до 10 июня, после нужно было звонить, записываться и продлевать лично»;
- Татьяна: «Нам без всякого звонка сняли выплату не только адресной помощи, но и пособие по инвалидности моему ребенку, а также и доплату по уходу за ним. В общем, не получили в этом месяце ничего. Как жить???»;
- Юлия: «Киевская область, Бородянка. Сняли выплату по уходу за инв. 1 группы за неявку через полгода, которая выпадала на 22 июня. Пришла 30.06 продлить, так "тетя из совбеза" продлила аж с 4.07. Сказали, что в этом постановлении КМУ нет именно "по уходу"».