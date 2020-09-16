Несмотря на карантин: УТСЗН требуют, чтобы переселенцы лично приходили продлевать пособие

Переселенцам в разных областях Украины поступают звонки от районных управлений труда и социальной защиты населения о необходимости явиться в УТСЗН для продления адресной помощи («пособия переселенца»). Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

В УТСЗ свое требование объясняют тем, что карантин якобы закончился и управление работает в обычном режиме. При этом сотрудники утверждают, что в случае неявки адресная помощь будет снята.

Юристы «Донбасс SOS» подчеркивают – такие требования сотрудников УТСЗН незаконны. Ведь согласно Постановлению КМУ №491 от 17.06.2020, выплаты «в ранее установленном размере продолжаются на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения в уполномоченный орган».

При требовании явиться в УТСЗН для продления адресной помощи правозащитники рекомендуют:

письменно обратиться к начальнику УТСЗН вашего района, сославшись на действительность положения нормативного акта, и попросить разъяснений – на каком основании сотрудники управления говорят о необходимости личной явки;

позвонить на правительственную «горячую линию» 1545, рассказать о ситуации.

Также по имеющимся фактам юристы «Донбасс SOS» готовят запрос в Министерство социальной политики.

В социальных сетях переселенцы отмечают, что некоторые районные УТСЗН требовали приходить на переоформление пособия в течение всего карантина. Причем это происходит в разных регионах страны. Часть переселенцев решили не дожидаться звонка и посещали ведомство по собственной инициативе:

Юрий: «В Бердянске тоже сказали прийти, хотя моя дата 25октября. В Днепропетровской обл. Васильковский район – тоже нужно идти сказали»;

Марина: «Вышгород. Сказали явиться лично и все продлевать. Человеку 81 год, не хочу таскать ее в период карантина по "конторам". Но всем на всех наплевать. Переселенцы –не люди, так, мусор»;

Анастасия: «Мариуполь. Инвалид 1 группы. Сказали приходить продлевать 25 сентября. Только видимость создают что о людях беспокоятся... Сказали личное присутствие»;

Елена: «Покровск, Донецкая область. Приглашали переоформить заявление на предоставление адресной помощи до 1 сентября. Я сделала это. Мне сказали, что в следующий раз нужно явиться в ноябре по срокам до введения карантина»;

Светлана: «Назначили на конец сентября переоформление. Харьков»;

Ольга: «В Луганской области в Лисичанске писали заявление в конце июня, а в середине июля пришли инспекторы с проверкой. Адресную помощь назначили, как обычно – через месяц, на 6 месяцев»;

Инна: «Уже сходила. Позвонила, сказали, что нужно прийти»;

Елена: «Я по графику в мае ходила, никто не говорил, что карантин и что не приходить. Просто все в масках были»;

Анна: «В августе сама подошла в УТСЗН узнать, что делать с адресной помощью. Предложили написать заявление по 505-й форме на продление выплат, написала, получила в полном размере за август. Сказали прийти 25 октября и продлить выплаты».

Некоторым переселенцам из-за неявки в управление в период карантина даже приостановили выплаты: