Потеряли доход из-за карантина: Жители Донбасса могут получить денежную помощь

Жители Донецкой и Луганской областей, которые потеряли основной источник дохода из-за карантина, могут получить единовременную денежную помощь от Датского совета по делам беженцев – Датской группы по разминированию (DRC-DDG). Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает DRC-DDG.

В Донецкой и Луганской областях помощь могут получить зарегистрированные и проживающие:

местные жители;

переселенцы.

Программа предусматривает предоставление единоразовой финансовой денежной помощи. Помощь будет перечисляться на банковский счет лица-заявителя в гривне.

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

главный критерий – наличие в семье как минимум одного трудоспособного члена семьи, который является основным кормильцем семьи и потерял главный источник дохода в результате карантина;

финансовая уязвимость (низкий доход семьи, отсутствие дополнительного источника дохода в семье, отсутствие сбережений, и т.д.);

социальная уязвимость семьи (например, наличие инвалидности или тяжелых хронических заболеваний у кого-либо из членов семьи; глава семьи – одинокая мать / отец несовершеннолетних детей; наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей; наличие в семье людей старше 50 лет, которые находятся в высокой группе риска заражения COVID-19, и т.д.).

При рассмотрении заявки обязательным условием является наличие справки из центра занятости о суммах выплат (или об отказе в выплатах) за последние 3 месяца.

«Сумма помощи обсуждается во время отдельного интервью. Справку из центра занятости прилагать сразу не нужно. Сначала нужно подать заявку. Если вашу кандидатуру отберут, тогда уже стоит брать справку», – уточнили в DRC-DDG.

Подать заявку можно по ссылке.

Контактное лицо по программе DRC-DDG – Александр, тел. +380 (63) 751-56-15.