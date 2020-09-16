В РФ считают преждевременным говорить о саммите «нормандской четверки»

Договоренности, достигнутые в Париже на встрече «нормандской четверки», еще не выполнены, поэтому пока рано говорить о проведении нового саммита в Нормандском формате. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».

«При этом, конечно, можно подтвердить, что у всех есть намерение продолжать этот процесс [урегулирования на Украине], но, как неоднократно говорил наш президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже», – сказал Песков.

«Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», – подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос может ли саммит состояться до конца года, Песков ответил: «Трудно сказать. Да, есть какие-то позитивные подвижки, но в остальном, если почитать парижский документ, то мы увидим, что пока еще рано отчитываться перед главами государств».

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 10 дней будет еще одна встреча советников, после которой состоится саммит «нормандской четверки». По его словам, уже все лидеры подтверждали готовность ко встрече.