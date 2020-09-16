Во время карантина: ID-паспорт можно оформить в любом отделении миграционной службы

На время карантина для оформления ID-паспорта гражданина Украины можно обратиться в любое подразделение миграционной службы, независимо от места регистрации (прописки). Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

«Оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус в период установки на всей территории Украины карантина осуществляется по месту обращения лица», – говорится в сообщении.

Это, в частности, означает, что на время карантина для получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (при первом получении, в случае окончания срока действия, потери при обмене паспорта-книжечки на ID-карту по желанию и т.д.) можно обращаться в подразделение миграционной службы, независимо от зарегистрированного места жительства.

Данную норму регламентируют следующие документы: