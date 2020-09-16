На Донетчине полностью переведены на самоизоляцию 5 школ

В Донецкой области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции полностью переведены в режим самоизоляции 5 школ. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«На сегодня в области переведены на самоизоляцию 5 школ полностью (по одной – в Мирнограде, Покровске, Покровском районе, две – в Великоновоселковском районе). Всего организовано получение образования по дистанционной форме обучения для 122 классов (2948 учащихся, 180 работников)», – говорится в сообщении.

В области организована рабочая группа по проверке учебных заведений. В ее состав вошли представители департаментов образования и науки, здравоохранения облгосадминистрации, Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, Главного управления Нацполиции в Донецкой области, регионального управления Государственной службы качества образования.

В ДонОГА сообщили, что проверки 13 учебных учреждений (это 1% от общего количества школ в Донецкой области) на предмет соблюдения правил противоэпидемической безопасности проводятся с 15 по 17 сентября в Бахмуте, Доброполье, Дружковке, Краматорске, Константиновке, Мариуполе, Селидово, Славянске, Ильиновской, Лиманской, Николаевской ОТГ.