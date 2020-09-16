Правительство расширило перечень неподконтрольных населенных пунктов на Донбассе

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 16 сентября, расширил перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, сообщает «Укринформ».

Своим решением правительство исключило из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, село Заиченко (Волновахский р-н Донецкой обл.) и внесло его список неподконтрольных территорий.

«Внести в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 №1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения" (Официальный вестник Украины, 2014, №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) изменения, которые прилагаются», – говорится в тексте документа.

Как уточнили в Кабмине, такое решение принято по просьбе руководства области.

Село Заиченко Коминтерновского сельского совета ранее относилось к Новоазовскому району Донетчины, в 2014 году его переподчинили Волновахскому району. С 2015 года село фактически контролируется «ДНР». В нем проживают около 300 человек.