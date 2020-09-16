Не пропускают и проблемы с «Дій вдома»: На КПВВ ежедневно ночуют до 15 человек

Люди продолжают сталкиваться с трудностями при пересечении линии разграничения на Донбассе. В результате, в августе на каждом контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) ежедневно ночевали до 10 граждан. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

В августе работали лишь два КПВВ – «Новотроицкое» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.).

Когда люди направляются из «Л-ДНР» на подконтрольную украинской власти территорию, их главная проблема – приложение «Дій вдома». «Иногда приложение перегружено, и пользователям предлагается активировать его позже. Кроме того, после ввода номера мобильного телефона иногда появляется окно ошибки. Смартфоны с операционной системой ранней чем Android 4.4 не поддерживали это приложение», – перечислили правозащитники.

В течение августа на КПВВ около 900 человек получили помощь от мониторов БФ «Право на защиту» по установке «Дій вдома».

Если люди направляются в «Л-ДНР», то здесь в зависимости от «республики» свои проблемы:

в «ЛНР» не могут попасть лица, которые не имеют прописку на неподконтрольной Луганщине;

в «ДНР» не могут попасть лица, которых нет в разрешительном «республиканском» списке на въезд.

В итоге, люди вынуждены были ночевать на украинских КПВВ, ожидая, когда «республики» им разрешат въезд.

Так, под навесом в нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно ночевали до 10 человек. Позже некоторым из них удалось предоставить платежные квитанции из ЖЭКа, подтверждающие их место жительства в «ЛНР».

На КПВВ «Новотроицкое» в палатке ГСЧС оставались на ночь в среднем 10 человек (в отдельные дни до 15 человек). Есть две основные категории людей, которые ночуют в палатке спасателей:

люди, которые не смогли установить приложение «Дій вдома», – они надеются, что проблема с установкой будет решена на следующий день или отправляются на обсервацию (было отправлено около 50 человек);

люди, которые ожидают возможности быть включенными в разрешительный список на въезд в «ДНР».

Согласно новым правилам, иностранцы, которые прибывают на подконтрольную Украине территорию из «Л-ДНР», должны иметь страховой полис (он покроет расходы на обсервацию, на лечения гражданина в случае заболевания коронавирусом).

«В августе было много иностранцев, которые пытались пересечь линию разграничения, однако, почти все они либо имели неправильный страховой полис, или вообще не имели его. Кроме того, была обнаружена новая проблема: в случае, когда иностранец старше 80 лет, крайне сложно найти страховую компанию, которая выдает такую страховку», – отметили мониторы.

В августе мониторы помогли с оформлением страховки примерно 10 людям.

Как сообщалось ранее, женщина, которая несколько недель жила на КПВВ «Станица Луганская», выиграла судебный процесс. Теперь местная власть должна ей возместить моральный ущерб за нечеловеческие условия проживания.

Напомним, в августе из-за особенностей работы пунктов пропуска – на Луганщине линию разграничения пересекли в 17 раз больше людей (свыше 47 тыс. чел.), чем на Донетчине (2 823 чел.). При этом «ДНР» впустила в «республику» в 12 раз меньше жителей, чем «ЛНР».