В сотне школ «ДНР» занятия по дзюдо ввели в учебную программу

В «ДНР» занятия по дзюдо включены в школьную программу на 2020-2021 учебный год в порядка 100 школ. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.

«С 1 сентября мы перешли на российские государственные образовательные стандарты, в которых предусмотрена возможность занятия различными видами спорта, в том числе и дзюдо. Занимаясь этим видом спорта, можно приобрести полезные навыки, как правильно падать, группироваться. А самостраховка очень нужна нашим детям, чтобы уберечься от травм и при занятиях спортом, и при подвижных играх, и в обычной жизни», – заявил Кушаков.

По его словам, дзюдо будут преподавать с 1 по 11 класс, в год выделено семь учебных часов в программе по физкультуре. Для желающих предусмотрены факультативные занятия – до 28 часов.

«Для внедрения проекта выбраны 95 школ республики, в которых имеются все условия для проведения занятий», – уверяет Кушаков.

Ранее в «ДНР» заявляли, что с сентября 2020 года урок дзюдо будет введен в некоторых школах, а с 2021 года будет вводиться повсеместно.

Также сообщалось, что в Донецке продолжает работать Донецкое училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки, сейчас здесь обучаются 313 ребят. Готовят спортсменов для пополнения сборных команд «республики» по 14 олимпийским видам спорта: легкая атлетика, бокс, футбол, тяжелая атлетика, велоспорт, спортивная гимнастика, вольная борьба, плавание, дзюдо, греко-римская борьба, баскетбол, триатлон, волейбол, современное пятиборье.