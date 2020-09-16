Что есть сейчас и что будет в итоге: В Краматорске продолжают строить бассейн (Фото)

В Краматорске продолжаются работы по строительству нового спортивного бассейна в парке Пушкина. Уже заканчивается отделка здания, идет облагораживание территории, внутри залит бетонный котлован бассейна, передает «КраматорскPost».

Строительство ведется с 2017 года. По его завершению город получит типовой водный комплекс Н2О-Сlassic с двумя бассейнами:

основной длинной 25 м на 6 дорожек;

малый для занятий с детьми 12 м х 4 м.

В сентябре 2017 года тендер на его строительство выиграла фирма «БМД и Ко», которая была готова возвести бассейн до лета 2018 года за 46,8 млн грн. Но ее работы остановились на уровне котлована, в который начали забивать сваи. По официальной версии областных властей, во время строительства были обнаружены проблемы с грунтом, и проект отправили на «корректировку».

Разработчиком проекта является фирма «АТМ» из Киева, которая получила за эту услугу 1,387 млн грн. Фирма осуществляла и авторский надзор за строительством (за 245 тыс. грн). Судя по реестру транзакций казначейства, деньги за проект компании «АТМ» были уплачены еще в 2016 году двумя платежами – 416 и 971 тыс. грн.

Что касается оплаты строительных работ, то по данным областного Департамента капитального строительства, «БМД и Ко» получило 2 млн 945 тыс. 300 грн. Реестр казначейских платежей дает несколько другие данные:

7 и 3 млн грн в апреле 2018 года;

и 956 тыс. грн 28 декабря 2018 года.

В самой же компании уверяют, что «лишние» деньги были возвращены.

18 марта 2019 года Департамент капитального строительства ДонОГА провел аукцион, на котором в очередной раз разыграл строительство бассейна в парке Пушкина. Этот лот был оценен уже в 72 млн 267 тыс. 926 грн. Победителем повторного тендера на продолжение работ стала компания «ВАДІ 2012» из Дружковки.

В последние месяцы стройка продвигается быстрыми темпами. Строители до холодов планируют выполнить все наружные работы, чтобы затем перейти внутрь помещения, где уже залит бетонный каркас бассейна и проложены коммуникации.

Как объект закончат, в коммунальном бассейне смогут заниматься плаваньем любители и профессиональные спортсмены. Проходимость бассейна составит тысяча человек в день, а работать он сможет с раннего утра и до позднего вечера. По плану, бассейн должны сдать до 31 декабря 2020 года.