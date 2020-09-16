Произошли изменения: Как переселенцу получить социальное жилье

С 4 сентября действует обновленный порядок взятия переселенцев на социальный квартирный учет и снятия с него. В механизме произошел ряд изменений. О них рассказали правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

Новый порядок, с учетом особенностей для ВПЛ, утвержден Постановлением Кабинета министров Украины № 776 от 02.09.2020.

Первый шаг для участия в программе обеспечения социальным жильем, как и раньше, – это взятие на социальный квартирный учет. Для этого переселенцы должны обратиться лично с пакетом документов в орган местного самоуправления (если есть центр предоставления административных услуг, то в такой центр) по месту проживания, который указан в справке ВПЛ.

Вместе с тем Постановлением предусмотрена возможность подачи документов сразу несколькими вариантами:

через непосредственное обращение на прием к уполномоченному органу;

путем представления документов онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг или интегрированную с ним информационную систему в электронной форме, но для этого должна быть электронная цифровая подпись;

путем направления заказного письма с уведомлением о вручении (в этом случае подпись на заявлении должен засвидетельствовать нотариус).

Если раньше перечень документов определялся органами местного самоуправления по своему усмотрению, то теперь он четко определен законодательно. Собственно, сегодня такой пакет включает:

заявление о постановке на социальный квартирный учет (образец по ссылке);

копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины заявителя и всех членов его семьи, проживающих вместе с ним (паспорт, а для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении);

копии и оригиналы ИНН заявителя и всех членов его семьи, проживающих вместе с ним (если лицо отказалось от получения кода, то официальное подтверждение);

копии и оригиналы справки ВПЛ заявителя и всех членов его семьи, проживающих вместе с ним;

копии и оригиналы документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу, выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан);

копии документов, подтверждающих право заявителя и членов его семьи на предоставление льгот при взятии на учет (при наличии таких льгот);

справки о доходах заявителя и членов его семьи за предыдущий год;

сведения о стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи на момент взятия на социальный квартирный учет (кроме стоимости недвижимости, размещенной на неподконтрольной Украине территории, на линии разграничения).

Вместе с тем, если жилье разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО / ООС, то подается также копия акта обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры) установленной формы (шаблон по ссылке).

К заявлению о постановке на учет ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, лица из их числа, кроме указанных документов также прилагаются:

копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, лица из их числа;

справка о том, что ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки, лицо из их числа не состоит на учете по месту его проживания.

Обновлен также перечень документов, предоставляемых переселенцами после получения подтверждения от органа местного самоуправления по получению социального жилья. Эти документы будут нужны для заключения договора на проживание по предоставлению социального жилья:

копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, заявителя и всех членов его семьи, проживающих вместе с ним (паспорт, а для детей до 14 лет – копии свидетельств о рождении);

копии и оригиналы «справки переселенца» заявителя и всех членов его семьи, проживающих вместе с ним,

справки о доходах гражданина, состоящего на учете, и членов его семьи за предыдущий год, полученные ими в денежной форме с любых источников как на территории Украины, так и за ее пределами;

сведения о стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи на момент взятия на социальный квартирный учет (кроме стоимости недвижимости, размещенной на неподконтрольной Украине территории, на линии разграничения либо разрушенного во время АТО / ООС);

акт приемки-сдачи жилья в социальном общежитии (для лиц, проживающих в таком общежитии).

Более подробно о программе социального жилья можно узнать в тематической брошюре (см. по ссылке).