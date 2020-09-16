Выборы-2020: Какой залог заплатят кандидаты в мэры и депутаты на Донетчине

В Донецкой области наибольший размер денежного залога на выборах-2020 в Мариуполе, где количество избирателей составляет более 300 тыс. человек. Сумма для выдвижения партийного списка и для кандидатов на должность городского головы – почти 67 тыс. грн, сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

При расчетах эксперты организации ссылаются на постановление Центральной избирательной комиссии от 10 сентября 2020 года. «ОПОРА» провела анализ с помощью приложения «Калькулятор денежного залога на местных выборах».

В городах, которые являются центрами 5 районов Донецкой области на подконтрольной Украине территории:

наибольшая сумма залога в Мариупольской городской громаде, где общее количество избирателей – 301 051 человек. Сумма составляет 66 900,22 грн. Такую же сумму залога необходимо внести кандидатам на пост главы города;

Краматорская городская громада с количеством избирателей 140 540 человек – на втором месте. Денежный залог для выдвижения партийного списка – 31 231 грн., для кандидатов на пост главы Краматорска необходимо внести такую же сумму;

Покровская городская громада – на третьем месте с объемом денежного залога для партийного списка 14 082,00 грн, кандидатам на должность главы города необходимо внести залог в 5000 грн;

Бахмутская городская громада – на четвертом месте с количеством избирателей 61 760 человек, объем денежного залога для партийного списка составляет 13 724, 44 грн. Для кандидатов на должность главы Бахмута необходимо внести 5000 грн;

Волновахская городская громада с количеством избирателей 28 979 человек – на заключительном 5-м месте в списке районообразующих городов. Объем денежного залога для партийного списка составляет 6 439,78 грн, для кандидатов на должность городского головы – 5000 грн.

«ОПОРА» также проанализировала объем денежного залога для выдвижения партийного списка в городах с количеством избирателей более 10 тыс. человек. Топ-5 таких городов Донецкой области следующий:

Славянск (Краматорский район). Залог для выдвижения партийного списка – 19 052,89 грн, столько же необходимо внести кандидатам на пост главы города;

Константиновка (Краматорский район). Залог для выдвижения партийного списка – 13 379,11 грн, залог для кандидатов в мэры – 5000 грн;

Дружковка (Краматорский район). Залог для выдвижения партийного списка – 10 912,67 грн, для кандидатов в мэры – 5000 грн;

Торецк (Бахмутский район). Залог для выдвижения партийного списка – 10 532,22 грн, для кандидатов в мэры – 5000 грн;

Доброполье (Покровский район). Залог для выдвижения партийного списка – 8 201,11 грн, для кандидатов в мэры – 5000 грн.

Наименьшая сумма залога для выдвижения партийного списка в громадах с более 10 тыс. избирателей в Белозерске и Часов Яре, объем денежного залога составляет менее 3000 грн.

«Согласно Избирательному кодексу Украины, денежный залог партий и кандидатов вернется только победителям выборов, или же если ЦИК отказался зарегистрировать кандидатов. Средства кандидатов на должность городского, поселкового, сельского головы или кандидатов в депутаты советов разных уровней, если они не были избраны, направляются в местный бюджет», – добавила координатор наблюдения ГС «ОПОРА» Наталья Боровская.