Квартира осталась в «Л-ДНР»: Как переселенцу подарить жилье родственникам

У многих переселенцев на неподконтрольной Украине территории осталась недвижимость – земля, квартира, дом. И чем больше времени проходит со дня перемещения, тем чаще возникает вопрос, что делать с таким имуществом. Кроме того, что его можно продать, такую недвижимость можно подарить или передать по наследству. Об этом рассказали правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

Официально подарить недвижимое имущество, которое находится в «Л-ДНР» возможно. Для этого владельцу такой недвижимости (дарителю) и лицу, которому она будет передаваться в дар, (одаренному) необходимо обратиться к нотариусу для заключения договора дарения и регистрации перехода права собственности.

Но удостоверить сделку может не каждый нотариус. В случае же с переселенцами также предусмотрена возможность обращения к нотариусу (частному или государственному) по месту проживания ВПЛ, которое указанно в выданной ему справке о постановке на учет ВПЛ.

Важно – сделку нужно проводить на подконтрольной Украине территории.

По действующему законодательству, оформить договор дарения можно:

либо по месту нахождения недвижимого имущества;

либо по месту регистрации проживания (прописки) дарителя или одаренного.

Если сделку решили совершать по месту нахождения недвижимого имущества (а квартира, скажем, находится в Донецке), то нужно обращаться к нотариусу в тот город, куда официально с неподконтрольной территории перемещен нотариальный округ (эту информацию можно уточнить в Министерстве юстиции Украины, перечень перемещенных округов по состоянию на 11.01.2019 см. по ссылке)..

Например, квартира находится в неподконтрольном Донецке, а даритель как переселенец проживает в Киеве. В данном случае для оформления договора дарения можно обратиться:

к нотариусу в Мариуполе, куда сейчас переведен Донецкий нотариальный округ (по месту нахождения недвижимого имущества);

или к нотариусу в Киеве, где зарегистрирован переселенец (по месту регистрации дарителя).

«При этом во время совершения такой сделки вами могут быть указаны условия, при которых, скажем, ваш сын получит в дар квартиру, например – заключение брака, окончание обучения в высшем учебном заведении, совершеннолетие и тому подобное», – отметили правозащитники.