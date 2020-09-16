Как немцы и французы: Экс-советник Путина рассказал о двух сценариях деоккупации Донбасса

Минский процесс Украине следует прекратить и решать проблему возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, когда для этого будут соответствующие условия. Такое мнение в чате «Главреда» высказал Андрей Илларионов, российский экономист и политик, в 2000-2005 гг. – советник президента России Владимира Путина по экономике и его доверенное лицо в «Большой восьмерке».

«Минские переговоры нужно прекратить, закрыть этот процесс и больше этим не заниматься. Ни в каком составе – ни в этом составе переговорщиков, ни в другом. Ни в Минске, ни в каком-либо другом городе. С этим форматом нужно заканчивать, потому что минские переговоры – это брешь в дипломатической и оборонной политике Украины. Минский переговорный процесс наносит ущерб украинским национальным интересам – и всей Украине, и той территории, какая сейчас находится под контролем Киева», – считает Илларионов.

По его словам, это следует отложить до тех пор, «пока не сложатся благоприятные условия для восстановления контроля Киева над всеми оккупированными территориями Донбасса, Крыма и Севастополя», что может занять годы и целые десятилетия.

«Французам потребовалось 48 лет для восстановления контроля над Эльзасом и Лотарингией – с 1871 по 1919 год. Проводили ли тогда французские власти совместно с Германской империей некий "минский переговорный процесс" с целью восстановления своего контроля над Эльзасом и Лотарингией? В Брюсселе, Амстердаме, Женеве, Копенгагене, Лондоне или в любом другом городе? Ответ – нет. Потому что французы знали, что восстановление суверенитета Франции над оккупированными территориями осуществляется не в результате переговоров с агрессором, а в результате других действий. В 1914-1918 гг. такие действия осуществлялись, и они увенчались победой в Первой мировой войне и подписанием системы Версальских договоров в 1919 году, одним из следствий которых стало восстановление суверенитета Французской Республики над Эльзасом и Лотарингией», – привел пример Илларионов.

Он также напомнил об историческом опыте Германии.

«Проводили ли с 1949 по 1989 год власти Федеративной Республики Германия с властями Германской Демократической Республики переговоры о восстановлении контроля над восточной Германией? В Вене, Варшаве, Москве, Вашингтоне, Лондоне? Ответ – нет. Почему? Потому что это было бессмысленно! Переговоры об объединении Германии начались только тогда, когда сложились необходимые для этого внутренние и внешние условия. Переговоры начались в 1989 году и закончились объединением Германии и эвакуацией российских войск, унаследовавших от советских оккупацию территории восточной Германии», – сказал экс-советник президента РФ.

Он добавил, что французы и немцы обладали и обладают определенными экономическими, политическими, военными, финансовыми, дипломатическими ресурсами.

«Но даже для этих двух народов с длинной государственной традицией, в том числе дипломатической, потребовалось в одном случае 48 лет, в другом – 45 лет для восстановления своего суверенитета над оккупированными территориями», – отметил Илларионов.

«На каком основании кто-то думает, что Украина, находящаяся в чем-то в похожем положении, а в чем-то – в гораздо более тяжелом (учитывая соотношение сил между жертвой агрессией и агрессором), может добиться деоккупации оккупированных территорий с помощью "белых шариков" и "белых ленточек" или мирных переговоров в Минске, Алматы, Кишиневе, Баку или в других городах? С какой стати? По какой причине? Имеется ли хоть один исторический прецедент, позволяющий полагать, что это возможно? Никакого исторического прецедента для этого нет. Но зато есть другие исторические прецеденты, которые полностью опровергают возможность такого успеха», – резюмирует эксперт.