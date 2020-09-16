Назван самый реформаторский Кабмин Украины за последние шесть лет

Рекордными объемами инициированных в Украине реформ среди Кабминов, которые действовали с декабря 2014 года, отличился второй Кабинет министров под управлением лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка. Главный упор был поставлен на реформы в сфере борьбы с коррупцией. Об этом говорится в статье аналитика VoxUkraine на сайте «НВ Бизнес».

В 2015 году значение Индекса реформ в Украине достигало рекордных величин, и большая часть этих реформ были инициированы правительством.

Правительство Яценюка принимало реформы, используя различные инструменты. В частности, значительная часть реформ была проведена через законы, которые впоследствии были проголосованы Верховной Радой. Отмечается, что другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент.

Аналитик к ТОП-3 реформ второго Кабмина Яценюка относит:

гармонизацию процесса государственных закупок с европейским законодательством (принятый осенью 2015 года закон подтвердил открытие доступа к информации обо всех государственных тендерах);

закон про внедрение электронной системы госзакупок;

закон про рынок природного газа.

Именно эти новшества набрали наивысшие баллы Индекса реформ.

«Кабмин Арсения Яценюка смог использовать полученные возможности и инициировал большое количество реформ. Его преемники пока не смогли превзойти темп реформ, взятый вторым Кабмином Яценюка», – резюмирует автор статьи.